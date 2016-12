Europas Rechtspopulisten attackieren Merkels Flüchtlingspolitik

Rechtspopulist Geert Wilders in den NIEDERLANDEN twitterte am Dienstag das Bild einer blutverschmierten Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seiner Ansicht nach für den Anschlag verantwortlich ist. Das Bild zeigt Merkel mit leicht erhobenen Händen, die ebenso wie ihre Jacke und ihr Gesicht mit Blut bedeckt sind. “Merkel, Rutte und alle anderen laschen Regierungspolitiker haben mit ihrer Politik der offenen Grenzen den Asyltsunami und den Islamterror hereingelassen”, schrieb Wilders kurz vorher.

In ÖSTERREICH kommentierte FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache: “Das alles sind sehr bedenkliche und alarmierende Entwicklungen.” Offenkundig tauge die Balkanroute weiter als Weg auch für Terroristen. Der Festgenommene “wäre nicht der erste radikal-islamistische terroristische Verbrecher, der über die Balkanroute eingesickert ist.” Es brauche nun ein gemeinsames Vorgehen gegen radikal-islamistische Strömungen und den daraus entstehenden Terror und endlich einen effizienten EU-Grenzsicherungsschutz, erklärte Strache.

FRANKREICHS Rechtspopulistin Marine Le Pen warf den Regierungen auf Twitter vor, zahlreiche Migranten einreisen zu lassen, obwohl unter ihnen islamistische Terroristen seien. Die Chefin der rechtsextremen Front National und Präsidentschaftskandidatin forderte zudem eine strategische Allianz der USA, Russlands und Frankreichs, um gegen den “islamistischen Fundamentalismus” vorzugehen. Zudem bekräftigte sie die Forderung, die Hoheit über die nationalen Grenzen wiederherzustellen.

DÄNEMARK könne nicht länger das Risiko eingehen, Asylbewerber ins Land zu lassen, erklärte der außenpolitische Sprecher der Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, nach dem Anschlag in Berlin. “Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge, die nach Dänemark kommen, und dem Risiko für Extremismus und damit auch Terrorismus.” Die Rechtspopulisten wollten den Angriff zum Anlass nehmen, erneut vorzuschlagen, dass Asylbewerber gleich an der Grenze abgewiesen werden sollen.

In ITALIEN reagierte der Chef der ausländerfeindlichen Lega Nord, Matteo Salvini, mit Sarkasmus auf den mutmaßlichen Anschlag in Berlin. “Ganz ruhig, Freunde, der Islam ist eine Religion des Friedens und der Liebe. Und wir erlauben euch nicht über den “islamistischen Terror” zu sprechen, es sind nur Menschen mit mentalen Problemen, die sich nicht gehört fühlen von uns westlichen Rassisten”, schrieb Salvini auf Facebook. Hinter seine Zeilen fügte er den Hastag #stopinvasione. An anderer Stelle forderte er: “Gebete reichen nicht mehr, wir müssen mit Stärke antworten.”

(APA)