Europas größte Unternehmen wachsen stärker als US-Konkurrenz

OMV lieg auf Platz 86 der umsatzstärksten europäischen Konzerne - © APA (AFP)

Die Umsätze und Gewinne europäischer Top-Konzerne stiegen im ersten Halbjahr schneller als jene der Konkurrenz in den USA, so eine Analyse des EY Wirtschaftsprüfungsunternehmens. Trotzdem stehen die US-Konzerne in Sachen Umsatz weiter mit großem Vorsprung an der Spitze. Unter den 300 größten Unternehmen Europas finden sich auch drei österreichische.