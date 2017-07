Europäischer Trauerakt für deutschen Altkanzler Kohl

Europa nimmt am heutigen Samstag Abschied vom deutschen Altkanzler Helmut Kohl. Im EU-Parlament in Straßburg wird der Verstorbene ab 11.00 Uhr mit einem Europäischen Trauerakt geehrt, einem Novum in der Geschichte der EU. Dabei wollen unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Reden halten.

Neben Weggefährten Kohls werden auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten erwartet. Aus Österreich reisen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) an. Anschließend wird der Sarg des langjährigen Bundeskanzlers (1982 bis 1998) nach Speyer gebracht. Im dortigen Dom findet eine weitere Abschiedszeremonie statt. Kohl starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren. Er gilt als Vater der deutschen Wiedervereinigung und Wegbereiter der europäischen Gemeinschaftswährung Euro. (APA/ag.)