Europäische Kulturstiftung zeichnet Autor Kermani aus

Erdogan wurde in Abwesenheit geehrt. Die in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagte Autorin durfte das Land nicht verlassen. Die Präsidentin der Kulturstiftung, die niederländische Prinzessin Laurentien, würdigte die Preisträger als “Helden unserer Zeit”. “Gerade in dieser Zeit der Zersplitterung kann Kultur dabei helfen, den Kräften der Polarisierung zu widerstehen und eine Zukunft zu entwerfen, in der ein integrativeres Europa im Bereich des Möglichen liegt.” Der mit je 20.000 Euro dotierte Preis wird jährlich an Künstler und Denker für ihren Beitrag zur Kultur in Europa vergeben.

(APA/dpa)