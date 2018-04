Europa will Patchwork von Verkehrssystemen zusammenführen

Europa kann nur zusammenwachsen, wenn die Verbindungen stimmen - im wirtschaftlichen Wortsinn die Transportverbindungen. Die EU versucht, die Investitionslücke im Verkehr zu schließen. Es braucht riesige Investitionen in vielfacher Milliardenhöhe, um das transeuropäische Transportnetzwerk (TEN-T) zu vervollständigen. Es geht um Verkehrswege zwischen Helsinki und Lissabon bzw. Glasgow und Athen.

Die Verkehrskommissarin sagte, es brauche in den Jahren 2021 bis 2030 Investitionen in der Höhe von 500 Mrd. Euro, um alle neun europaweiten Korridore fertig zu bauen. Sind diese 2030 fertig, würde sich das vielfach über die Wertschöpfung bezahlt machen.

“Was wir in Europa haben ist ein Patchwork an Verkehrssystemen, die nicht ineinander integriert sind. Wir brauchen wirkliche Veränderungen”, sagte Herald Ruiters, Director Investment, Innovative & Sustainable Transport, vor internationalen Journalisten im Rahmen der Fachveranstaltung.

Von der APA zu den Zubringerstrecken zur Brennerstrecke in Deutschland und Italien befragt, zu denen aus Innsbruck bzw. Wien moniert wird, es gehe zu langsam, beruhigte Ruiters. Einerseits hätten Italien und Deutschland den Zeitdruck verstanden und andererseits würden alle Zubringerstrecken – sowohl im Norden und im Süden – fertig werden, bevor Kapazitätsgrenzen erreicht würden. Das werde in Deutschland bei allen Zuläufern spätestens 2034/35 der Fall sein, so Ruiters. Eine durchgängig flache Strecke von Deutschland nach Italien – über Tirol – sei 2026 sicher. Auch Bulc betonte neuerlich, wie vor wenigen Tagen bereits in Wien, die große Bedeutung des Brennertunnels für den europäischen Verkehr.