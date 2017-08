Europa-Tour mit “50 Dollar Freddy”

„Die Woche vom 7. bis 11. August hat bei uns und auch den anderen Teams deutliche Spuren hinterlassen“, erklärt Simon. „Sie hat uns allen gezeigt, wie viel man aus alten, günstigen Autos noch rausholen kann und wie robust diese Fahrzeuge sein können.“ Auto-Bastler Justin ist ebenfalls begeistert: „Gerade ich als KFZ’ler wollte den Leuten mal beweisen, was für großen Spaß es macht, solche Autos zu kaufen und zu fahren!“

„Challenge accepted“

Als ob die 2500 Kilometer quer durch Europa nicht schon genug Herausforderung für die betagten Autos gewesen wären, gab es auch noch verschiedene Challenges zu bewältigen. „Macht ein Bild von eurer blinkenden Kraftstoff-Warnlampe, Kauft euch ein Kondom mit Kiwi-Geschmack, Parkt euer Auto in einer fremden Garage“, hieß es gleich am ersten Tag. Ob es irgendjemand geschafft hat, ein Beweisfoto von einer blinkenden Lampe zu machen, sei dahingestellt, aber dass „50 Dollar Freddy“ unter einem fremden Dach übernachtet hat, zeigt das Foto unten links.

„Super Laune!“

Am meisten Spaß brachten aber natürlich die Leute – ob auf der Strecke oder im Camp am Abend: „Die Laune war bei allen immer super! Wenn jemand eine Panne hatte, sind gleich zehn andere stehen geblieben, um zu helfen. In einigen Ländern sind auch die Einwohner sehr hilfsbereit. Durch die Teilnahme am „Carbage Run“ haben wir einen anderen Blick auf diese Länder bekommen. Es hat unheimlich Spaß gemacht und wenn es die Zeit zulässt, sind wir nächstes Jahr wieder dabei!“, sind sich die beiden Altacher einig.

Das ist der „Carbage Run“

Der „Carbage Run“ ist ein fünftägiger Roadtrip durch Europa in einem Auto, das nicht mehr als 500 Euro kosten darf. „Wir sind bei 10 bis 40 Grad Celsius, auf Bergstraßen mit Schotter oder Wegen mit riesigen Schlaglöchern gefahren. Das war einfach ein tolles Erlebnis und ein spannendes Abenteuer, das wir nicht so schnell vergessen werden.“

>>Hier die ganze WANN & WO-Ausgabe online lesen<<