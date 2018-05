Europa präsentierte sich in Dornbirn

Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich die Dornbirner Innenstadt am vergangenen Freitag zu einem großen europäischen Marktplatz.

Bei herrlichem Frühlingswetter nutzten zahlreiche Besucher das kulinarische Angebot aus den verschiedensten europäischen Ländern. So gab es am Slowenien Stand das bekannte Bogratsch, beim Griechen ein leckeres Souwlaki und beim Franzosen ein köstliches Glas Wein. Rund 16 Stände mit Spezialitäten aus ganz Europa lockten mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten und so war es kein Wunder, dass der Marktplatz den ganzen Nachmittag sehr gut besucht war. Neben den Gaumenfreuden gab es beim europäischen Straßenmusikfestival gleich an drei Standorten in der Innenstadt verschiedenste akrobatische und musikalische Aufführungen. Ein Kinderprogramm und ein Gewinnspiel rundeten den Nachmittag ab und so gab es für jeden etwas – im europäischen Dornbirn. MIMA