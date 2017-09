Europa-Park: Megaprojekt auf den Spuren der Wikinger

Er gilt als einer der beliebtesten Freizeitparks der Welt: Der Europa-Park in Rust. Gestern fand die feierliche Grundsteinlegung für ein neues Großprojekt statt. Geplant sind eine neue ausgedehnte Wasserwelt und ein Themen-Hotel. Diese grenzen nicht direkt an den bisherigen Park an, sondern liegen weiter östlich von Rust.

Die Wikinger lassen grüßen

Auf einer Fläche von 450.000 Quadratmetern entsteht die bisher größte Investition in der Geschichte des Parkes. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Entstehen soll eine Resorterweiterung mit aufwändiger nordischer Thematisierung und 25 neuen Attraktionen.

Mit “Rulastica” erreicht das “Wasservergnügen eine neue Dimension und hält viele spritzig-aufregende Überraschungen bereit, welche die Herzen von Badefreunden höher schlagen lassen.”, so heißt es zumindest auf der Homepage des Parks.

Indoor, Outdoor & eine neues Hotel

Auf rund 32.600 Quadratmeter wird es künftig einen großen Indoor-Bereich mit Wasserrutschen, Deutschlands größtem Wellenbad, “Mystery River” und vielem mehr geben. Zusätzlich dazu entstehen ein großzügiger Ruhebereich mit 1.700 Liegestühlen, acht Cabanas mit Gastro-Service und ein 20 m hohe muschelförmige Halle. Ein weiteres Highlight wird der 8.000 Quadratmeter große Outdoor-Bereich mit “Wild River”, Außenpool und 500 Liegestühlen. Auch das kulinarische kommt nicht zu kurz, ein Familienrestaurant im Bootshausstil, ein SB-Restaurant, ein Café und mehrere Poolbars sind in Planung.

Mit dem 4-Sterne-Hotel “Krønasår” bauen die Besitzer nun schon ihr sechstes Hotel. Ebenfalls im nordischen Ambiente errichtet, warten 277 Themen-Zimmer und 27 Suiten auf zukünftige Übernachtungsgäste. Als besonderes Schmankerl gilt auch die Verbindungsbrücke zur Wasserwelt. Auch für die Anreise ist gesorgt, Parkgäste können ab 2019 mithilfe eines Bus-Shuttleservice mit Verbindung zum Rest des Parks rechnen.

(Red.)