Europa ist laut Erdogan abhängig von der Türkei

Erdogan legt sich mit der EU an - © APA (AFP)

Die Europäische Union ist nach Ansicht des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf eine Vollmitgliedschaft der Türkei angewiesen. “Ein Europa ohne eine Türkei führt zu Einsamkeit, Ausweglosigkeit und inneren Konflikten”, sagte Erdogan am Montag bei einer Rede in Ankara. “Die Türkei ist nicht abhängig von Europa, in Wahrheit ist es Europa, das abhängig ist.”