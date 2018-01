Eurofighter über Vorarlberg

Wer sich Freitag Nachmittag über den Lärm im Rheintal gewundert hat - Das waren die Eurofighter.

Der Vorarlberger Polizei sind die österreichischen Abfangjäger ebenfalls aufgefallen. Den Beamten ist sogar ein Beweisfoto geglückt. Also die visuelle Bestätigung für die unüberhörbare Anwesenheit der “Typhoon”-Jets.

Da in der benachbarten Schweiz derzeit das Weltwirtschaftsforum in Davos stattfindet, unterstützt das österreichische Bundesheer die Schweiz bei der Überwachung des Luftraums über der Westschweiz und den angrenzenden Staaten. Neben Radarüberwachung und den Hubschraubern des Bundesheeres kommen dabei auch die Abfangjäger vom Typ Eurofighter “Typhoon” zum Einsatz. Der gelegentliche Überflug des Rheintals ist also laut, aber im Zuge der Luftraumsicherung nur Routine.