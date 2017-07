Der Eurofighter hebt zum Schlussspurt ab - © APA

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss nähert sich mit Riesenschritten seinem Finale: Am vorletzten Tag werden am Dienstag mit Friedrich Machinek und Wolfgang Natich zwei weitere Vertreter des Wirtschaftsministeriums befragt. Nicht alle Abgeordneten glauben freilich an erhellende Erkenntnisse.