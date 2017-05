Eurofighter-U-Ausschuss lädt erste Zeugen

U-Ausschuss zum umstrittenen Jet-Kauf - © APA (Archiv)

Der neue Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt am Dienstag in die Gänge. In einer nicht-medienöffentlichen Sitzung werden der Fahrplan bis zum Sommer und die Auskunftspersonen bis Juni festgelegt. Schon Anfang Juni soll der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) den Abgeordneten seinen Vergleich mit EADS aus dem Jahr 2007 erklären.