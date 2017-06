Eurofighter-Experte war im Ministerium nicht eingebunden

Von 2004 bis 2012 war Hofer laut eigener Aussage direkt mit der Einführung der Eurofighter befasst, wobei er laut eigener Aussage das komplette Projekt zu koordinieren hatte. “Aus meiner Sicht als damals Verantwortlicher war ich zum Thema Vergleich nicht gefragt, obwohl es gewissermaßen meine Zuständigkeit war”, meinte er zu Verfahrensrichter Ronald Rohrer und weiter: “Warum ich nicht eingebunden wurde, weiß ich nicht, da kann man spekulieren.”

Auf die Stimmung im Ministerium angesprochen, die sich angeblich gegen die Vorgehensweise von Darabos gerichtet haben soll, meinte der Beamte: “Unterstützung wäre sehr wohl gegeben gewesen, hätte er diese Unterstützung auch verlangt.” Ob der damalige Verteidigungsminister selbst Schuld am selbst beklagten fehlenden Rückhalt gewesen sei? “Ja”, antwortete Hofer, der die Zuständigkeit für Zahlenmaterial als sein “Schwergewicht” angab.

Ob Darabos andere Experten im Ministerium eingebunden habe, konnte der Zeuge nicht beantworten. Zumindest von der Task Force zur Causa Eurofighter habe es “fallweise” Anfragen gegeben, Unterlagen bereitzustellen. Dabei habe es sich aber meistens um statistisches Material gehandelt, sagte Hofer, der sich den Zusammenhang laut eigenen Angaben oft nicht erklären konnte. “Klassische wissenschaftliche Berechnungen zu einzelnen Modellen” waren ihm hingegen “nicht in Erinnerung”.

Prinzipiell erwarten sich die Abgeordneten am Freitag von den Auskunftspersonen unter anderem Informationen über technische Details. Nach Hofer wird am Nachmittag EADS-Rechtsberater Meinhard Lukas ins Parlament kommen. Für FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch haben sich in den vergangenen Tagen zwischen den Aussagen von Darabos und Finanzprokuratur-Chef Wolfgang Peschorn Widersprüche in entscheidenden Fragen gezeigt. Von Lukas will er unter anderem wissen, in welcher Beziehung er zu Gutachter Helmut Koziol stand – die beiden führten laut Koziol zahlreiche Gespräche über den Vergleichsvertrag – und ob es Absprachen gegeben habe. Ein neuer strafrechtlichen Ansatz habe sich laut Bösch bis jetzt nicht ergeben.

Schwächen bei den Verhandlungen ortete nach den bisherigen Aussagen auch ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl. Sie erwartet sich von den heutigen Auskunftspersonen “vielleicht Gewissheit über die Unterschiede von Tranche 1 und 2” sowie Informationen über die Ersatzteile. Für Gabriela Moser (Grüne) wird der Freitag ein “technisch spannender Tag”, bei dem es um Werksprüfungen und Übernahmeprüfungen geht. Sie hat den Verdacht, dass “schöngefärbt und getrickst” wurde..

(APA)