Eurofighter: Anzeige auch in Großbritannien und USA möglich

Rechtsexperten beraten derzeit - © APA

Neben der Anzeige durch das Verteidigungsministerium in Österreich könnte es in der Causa Eurofighter nun auch rechtliche Schritte in den USA und Großbritannien geben. Dass dies möglich sei, habe eine Prüfung durch die US-Anwaltskanzlei Skadden ergeben, berichtete der “Kurier”. In Auftrag gegeben hatte die Prüfung die “Task Force Eurofighter” im Ministerium.