Eurodance in Dornbirn mit viel Glanz und Akrobatik eröffnet

Vom 4. bis 6. Mai ist es nun soweit. Über 2.000 Teilnehmer aus vier Nationen messen und treffen sich auf dem Messegelände. Die Zuschauer dürfen sich an den drei Wettkampftagen auf über 400 Tanzvorführungen freuen. In insgesamt 11 Disziplinen, in unterschiedlichsten Altenstufen, werden die Europameistertitel vergeben. Die Aufführungen werden von einer Fachjury bewertet, die klaren Richtlinien folgen um eine faire und gerechte Bewertung zu garantieren.