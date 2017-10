Euro-Industrie im Höhenflug – Aufschwung immer breiter

Die Industrie in der Eurozone freut sich über gute Zahlen - © APA (Helmut Fohringer)

Die Geschäfte der Industrie in der Eurozone sind im September so kräftig gewachsen wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex kletterte um 0,7 auf 58,1 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Montag zu seiner Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Bereits ab 50 signalisiert das Barometer ein Wachstum.