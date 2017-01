Euro feiert seinen 15. Geburtstag

Anfangs zum "Teuro" ernannt, jetzt doch beliebt - © APA (Archiv/dpa)

Der Euro feiert am heutigen Sonntag seinen 15. Geburtstag. Als Bargeld eingeführt wurde die Währung für die Eurozone am 1. Jänner 2002 in damals zwölf EU-Ländern, darunter Österreich. Heute ist sie Zahlungsmittel für fast 340 Millionen Menschen in 19 Ländern. Beim Start war der Euro wenig beliebt, mittlerweile sagen 56 Prozent der Menschen in der EU, der Euro sei eine gute Sache.