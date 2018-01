EuGH lehnt Schrems-Sammelklage gegen Facebook ab

YAY: @EUCourtPress decides: I can finally sue Facebook in Vienna over Privacy violations! However, it limits consumer rights to “contract partner” only, so no class action. Huge problem for Facebook anyways..

EN: https://t.co/XnBwrmDoH2

DE: https://t.co/fMysISqYRY

— Max Schrems (@maxschrems) 25. Januar 2018