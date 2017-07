EuGH kippt geplantes Fluggastdatenabkommen der EU mit Kanada

Das geplante Abkommen verstößt gegen den Datenschutz - © APA (dpa)

Das geplante Abkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union über die Übermittlung von Fluggastdatensätzen verstößt gegen den Datenschutz und kann in seiner jetzigen Form nicht geschlossen werden. Dies geht aus einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hervor, das am Mittwoch in Luxemburg bekanntgegeben wurde.