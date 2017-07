EuGH fordert Flüchtlingsaufnahme von Ungarn und der Slowakei

Bisher weigerte sich Ungarn, Flüchtlinge aufzunehmen - © APA (AFP)

Ungarn und die Slowakei müssen sich nach Einschätzung eines wichtigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof an der Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU beteiligen. Generalanwalt Yves Bot empfahl am Mittwoch, die Klagen der beiden Länder abzulehnen. Meistens folgen die Luxemburger Richter der Empfehlung ihres Gutachters.