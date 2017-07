“Euch kann man nicht helfen” – Til Schweiger zu G-20-Krawallen

Schauspieler Til Schweiger kritisiert die Ausschreitungen bei den G-20-Protesten in Hamburg. - © APA

Schauspieler Til Schweiger hat der Polizei für ihren Einsatz bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg gedankt. “Unsere Demokratie braucht die Polizei, um die Werte der Demokratie zu beschützen”, sagte Schweiger in einem Video, das die Polizei am späten Samstagabend twitterte.