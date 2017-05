EU will starke Afrikanische Union als Partner

Alfano kündigte ein Treffen im Juli an - © APA (AFP/Archiv)

Die EU will die Zusammenarbeit mit Afrika verstärken. “Eine starke Afrikanische Union und eine handlungsfähige EU sind im Interesse Europas”, sagte Michael Roh, deutscher Staatsminister im Außenministerium, nach dem EU-Außenrat am Montag in Brüssel. Italiens Außenminister Angelino Alfano kündigte ein Treffen mit den Außenministern der afrikanischen Transitländer für Migration am 6. Juli in Rom an.