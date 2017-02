EU will für Mitgliedsländer nicht mehr Sündenbock spielen

Entscheidungen zu Glyphosat musste etwa die Kommission treffen - © APA (AFP)

Die EU-Kommission will bei umstrittenen Entscheidungen wie der Zulassung von Chemikalien nicht mehr den Kopf für die Mitgliedsländer hinhalten. Die 28 EU-Kommissare sprachen sich am Dienstag in Straßburg dafür aus, das sogenannte Komitologie-Verfahren zu ändern. Künftig sollen in dem Prozess der EU-Gesetzgebung die Mitgliedsländer, nicht die EU-Kommission, das letzte Wort bei Entscheidungen haben.