EU will bei Gipfel im November Jobs in Afrika schaffen

Die EU will sich bei einem Gipfel mit afrikanischen Partnerstaaten dafür einsetzen, dass für die Jugend in Afrika Jobs geschaffen werden. Zentrales Thema des EU-Afrika-Gipfels Ende November in Abidjan in Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) würden “Investitionen in die Jugend” sein, erklärten die EU-Außenminister am Montag in Luxemburg.

Damit sollten demografische Dynamiken angesprochen und die Hoffnungen künftiger europäischer und afrikanischer Generationen besser gemanagt werden, heißt es weiter. Um Investitionen in Afrika voranzutreiben, will die EU auch private Investoren dafür gewinnen. Als Bereiche werden die Modernisierung der Landwirtschaft genannt, einschließlich kleiner Nahrungsmittel-Produzenten, ebenso die Fischerei und die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Alle diese Bereiche könnten zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Auf politischer Ebene will die EU die Kontakte mit Afrika verstärken, heißt es weiter, auch auf Ebene der Zivilgesellschaft. Ein weiteres Thema des Gipfels soll die Sicherheit zu Lande und Wasser sein, der Kampf gegen den grenzüberschreitenden Waffenhandel, Menschenhandel und Terrorismus. (APA)