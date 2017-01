Milliardenkürzungen drohen - © APA (dpa)

Die EU will einem Magazinbericht die Subventionen an die Agrarbetriebe wegen des britischen Austritts aus der Union kürzen. Der Brexit werde das Agrarbudget drei Milliarden Euro im Jahr kosten, sagte der irische Agrarkommissar Phil Hogan dem am Samstag veröffentlichten Nachrichtenmagazin “Spiegel” vom Samstag. Deshalb werde man bei der nächsten Reform der EU-Agrarpolitik die Subventionen kürzen.