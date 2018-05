EU-Vorsitz - Norwegen begrüßt Fokus auf Klima

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die norwegische Premierministerin und Vorsitzende der konservativen Partei Höyre, Erna Solberg, haben sich am Montagabend bei einem Arbeitsgespräch zum bevorstehenden EU-Ratsvorsitz auf eine enge Zusammenarbeit geeinigt. "Ich danke Österreich dafür, dass es die Klimafrage so weit in den Vordergrund des EU-Ratsvorsitzes gestellt hat", sagte Solberg in Wien.

“In den kommenden Jahren wird es schwer sein, den Geist des Pariser Klimaabkommens am Leben zu erhalten – vor allem die notwendige Finanzierung und die Unterstützung der Entwicklungsländer”, erklärte sie vor Journalisten. Auch Bundeskanzler Kurz freute sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit zwischen Österreich und Norwegen, insbesondere im Bereich Klimawandel.

“Was das Thema Klimaschutz betrifft, ist Norwegen ein sehr innovatives Land”, fasste Kurz zusammen. Beide Länder setzten auf erneuerbare Energien. Dies sei “definitiv” die Zukunft, betonte er. Norwegen sei federführend bei Elektromobilität, “eine Technologie, auf die wir noch alle werden stärker setzen müssen”.

Norwegen und Österreich seien enge Partner in vielen politischen und wirtschaftlichen Fragen, waren sich Solberg und Kurz einig. Norwegen als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) in die Gespräche während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes einzubinden sei wichtig, sagte der Kanzler.

“Wir stimmten überein, dass es zwischen Norwegen und Österreich keine Unstimmigkeiten oder ungelöste Probleme gibt”, sagte Solberg nach dem Arbeitsgespräch. “Unsere Beziehung steht im Zeichen einer freundschaftlichen und offenen Kooperation.” Nur bei alpinem Skisport und Skispringen stünden die Länder im Wettbewerb, scherzte die 57-Jährige.

In punkto Brexit waren Solberg und Kurz sich einig, dass es auch in der Zukunft ein gutes Miteinander der EU und Großbritannien geben solle. “Ein “Rosinenpicken für Großbritannien” sollte jedoch ausgeschlossen werden. “Mit dem Brexit werden bestehende Regelungen noch in Kraft bleiben und es wird die Zeit geben, um diese Zukunftspartnerschaft genauer zu definieren”, sagte Kurz. Großbritannien dürfe nicht bessergestellt werden als die EU-Staaten oder als Norwegen, so der Kanzler.