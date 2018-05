EU-Vorsitz - Kurz und Strache pochen auf Außengrenzschutz

Der kommende EU-Vorsitz Österreichs war am Mittwoch auch im Ministerrat eines der Hauptthemen, berichteten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) nach der Regierungssitzung. Man wolle den Schwerpunkt auf "ein Europa, das schützt" legen, sagte der Kanzler einmal mehr und pochte wie Strache auf eine funktionierende Außengrenzsicherung der EU.

Weil am Mittwoch auch Europatag war, legte der Bundeskanzler ein entsprechendes Bekenntnis ab. “Ich bin dankbar, dass ich in der EU leben darf”, sagte er. Er gehöre einer Generation an, für die Krieg etwas Unvorstellbares und Frieden etwas Selbstverständliches sei. Es sei ihm bewusst, dass der Garant dafür die Europäische Union sei.