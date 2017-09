EU vermittelt in anhaltender Parlamentskrise in Montenegro

Nach einer elfmonatigen Parlamentsblockade durch die montenegrinische Opposition hat die EU-Delegation in Podgorica nun offenbar einen Versuch unternommen, in der anhaltenden Parlamentskrise zu vermitteln. In Podgorica wurden für diese Woche getrennte Gespräche von EU-Botschaftern mit Vertretern der parlamentarischen Opposition einberufen.

Zuvor hatte Brüssel wiederholt vergeblich an die Oppositionsparteien appelliert, die Blockade aufzugeben und ins Parlament zurückzukehren. Seit den Parlamentswahlen am 16. Oktober 2016 boykottiert die Opposition – 39 von 81 Abgeordnete – die Parlamentssitzungen. Sie werfen der seit 1991 regierenden Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) des früheren Langzeitpremiers Milo Djukanovic Wahlbetrug vor. Der Chef der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei (SDP), Ranko Krivokapic, erklärte am Montag nach dem Treffen mit den EU-Vertretern, er erwarte nun Gespräche von Premier Dusko Markovic mit der Opposition über Neuwahlen. Von Regierungschef Markovic gab es zunächst keine Reaktion. (APA)