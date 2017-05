EU verlÃ¤ngert Sanktionen gegen Assad-Regime um ein Jahr

Die EU will Druck auf Assad machen - © APA (AFP)

Die Europäische Union wird die Sanktionen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Bashar Assad um ein Jahr bis 1. Juni 2018 verlängern. Diese Entscheidung entspreche der Linie der EU, so lange Restriktionen gegen das Regime und deren Unterstützer aufrechtzuerhalten, solange die Repression gegen Zivilisten weitergehe, hieß es in der Entscheidung des Rates am Montag in Brüssel.