Schwierige Türkei-Debatte bei EU-Außenministertreffen

Eine ähnliche Stoßrichtung schlug Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ein. Er forderte in einem Brief an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini eine “Neuaufstellung” der Beziehungen zu Ankara und kritisierte mangelnde Glaubwürdigkeit im derzeitigen Verhältnis “mit dem Anschein fortgesetzter Beitrittsverhandlungen im Zentrum.”

Erst am Dienstag hatte die Parlamentarische Versammlung des Europarats aus Sorge um die Demokratie in der Türkei nach dem Putschversuch Mitte Juli das Land wieder unter volle Beobachtung gestellt. Die sogenannte Venedig-Kommission des Europarates hatte zuvor “gravierende Bedenken sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch der Inhalte dieser Verfassungsreform” in der Türkei geäußert. Außerdem gebe es weiterhin Statements zugunsten der Wiedereinführung der Todesstrafe. “Wir können diese Entwicklungen, die sehr ernsthafte Sorgen in Hinblick auf die Einhaltung der politischen Kopenhagener Kriterien durch die Türkei aufwerfen, nicht einfach übergehen”, warnte Kurz.

Die EU-Kommission hat am Dienstag klar gemacht, dass ihr Präsident Jean-Claude Juncker den jüngsten Türkei-Vorstoß von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn distanziert betrachtet. Man werde von Juncker keine solchen Aussagen in der Vergangenheit finden, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas betonte, die Sicht der EU-Kommission werde von Präsident Juncker vertreten.

Hahn hatte zwar nicht dezidiert ein Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara gefordert, so wie dies Österreich im Dezember verlangt hatte, aber als Alternative ein Upgrade der Zollunion oder eine Änderung der Assoziierungsvereinbarung ins Spiel gebracht. Nach dem türkischen Verfassungsreferendum sei es “wirklich an der Zeit für eine Neubewertung der Beziehungen”, sagte Hahn an Montag.

Im Dezember hatte Österreich, vertreten durch Außenminister Kurz, als einziger EU-Staat auf einer Aussetzung der EU-Beitrittsverhandlungen bestanden, so wie das auch das Europaparlament gefordert hatte. Derzeit sind 17 der 35 Verhandlungsbereiche blockiert, acht davon wegen der Weigerung Ankaras, das Zollprotokoll mit der EU auch auf Zypern anzuwenden und seine Häfen für zypriotische Schiffe zu öffnen. Hahn räumte ein, dass davon auszugehen sei, dass die Zahl der Türkei-Hardliner innerhalb der EU nicht größer geworden sei.

Am Dienstag war noch nicht klar, ob türkische Regierungsvertreter an der Diskussion in Valletta teilnehmen werden. In Malta stehen außerdem eine Diskussion über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die internationale, auf Regen basierende Ordnung auf der Agenda. Am Nachmittag wollen die Außenminister über die Umsetzung von Mogherinis globaler Strategie sprechen. Am Samstag organisiert die maltesische EU-Ratspräsidentschaft einen Dialog zwischen der EU und ihren südlichen Nachbarn, einschließlich der Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC).

