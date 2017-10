EU Task Force gegen russische Desinformation hat viel zu tun

Generell gehe es der Propagandamaschinerie des Kreml darum, “den politischen Mainstream in Europa zu unterminieren”, führte Portman in einem Referat zum Thema “Fake News, Desinformation und Propaganda” im Haus der Europäischen Union aus. Es gehe auch darum, Verwirrung und Konfusion zwischen den EU-Partnern zu stiften. Russland sehe sich “in einem Informationskrieg, in steter Konfrontation mit dem Westen”.

Der Anlass der Gründung der “East Stratcom Task Force” der EU vor zwei Jahren war eine Reaktion auf den Propagandakrieg, den Moskau rund um die Annexion der Krim durch Russland führte. Laut dem Experten Portman bestehe die Aufgabe der 12 Mitarbeiter der Task Force darin, die Lügen-Nachrichten aufzuspüren, zu übersetzen und zu dokumentieren. Ein großer Teil dieser fake news thematisiere den Ukraine-Konflikt und die Flüchtlingsproblematik.

Vor kurzem wandten sich acht EU-Außenminister an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit dem Wunsch, die Mittel für die Task Force aufzustocken. Es bedürfe eines supranationalen Zugangs zur Bekämpfung der russischen Attacken, so Portman. In der EU spreche man von Desinformation, denn es gehe um manipulierte Inhalte, “eine ständige Herabwürdigung europäischer Werte”, die großen Schaden anrichte. “Wir wollen die Bedrohungen identifizieren.” Die Task Force informiere auf einer Website und veröffentliche wöchentlich Desinformationsberichte.

Der britische Experte verwies auf die enge Verknüpfung zwischen Regierung und Medien in Russland. “Was öffentlich konsumiert wird, wird sehr streng kontrolliert.” Portman fügte hinzu, dass es sehr wohl auch in den USA Agenturen gebe, die mit fake news arbeiten – Beispiel Breitband News. Doch dort seien die traditionellen Medien nicht mit der Politik gleichgeschaltet wie in Russland. Die russische Desinformation bediene sich oft auch lokaler Medien in Osteuropa.

Die Task Force der EU beobachtete seit ihrer Gründung, dass die russische Desinformation sehr bewusst auf Wahlen abziele, so Portman. Beispiele: Frankreich, Deutschland, Brexit. Die Botschaft, die ausgesendet werde, laute “Europa steht vor dem Kollaps”. Im Fokus stünden die USA, die NATO und zu 50 Prozent die EU. Russophobie werde insinuiert, Verschwörungstheorien und falsche historische Darstellungen propagiert. Grässliche fake news würden verbreitet, von Kannibalismus- bis zu rassistischen Vorwürfen, von erfundenen Vergewaltigungen bis zu persönlichen Angriffen auf EU-Kommissare.

“profil”-Redakteur Otmar Lahodynsky, Präsident der “Association of European Journalists” (AEJ), der die Veranstaltung moderierte, nannte einige konkrete Beispiele von dick aufgetragenen Lügen “aus der russischen Nachrichten- und Propagandafabrik”. So wurde in einer bulgarischen Zeitung eine Falschmeldung verbreitet, dass laut einer EU-Verordnung neben weißen auch braune Schneemänner aufgestellt werden müssten. In Berlin wurde die Story über die Vergewaltigung einer jungen Russin durch Muslime erfunden. Eine finnische Journalistin habe übrigens in St. Petersburg Büros des Desinformationsapparates aufgespürt.

Die APA-Verantwortliche für den Bereich redaktionelle Innovation, Katharina Schell, erläuterte die Situation rund um fake news in Österreich. Der Wahlkampf habe gezeigt, dass viel Manipulatives verbreitet werde. “Die Medienhäuser sind hier gefragt, etwas zu tun.” Seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf würden fake news auch in Europa thematisiert. Schell war sich mit Portman einig, dass der Begriff Desinformation zutreffender sei: er verweise auf die Strategie, die hinter fake news stehe. “Fake news sind zur neuen Lügenpresse geworden”, sagte die APA-Medienexpertin.

(APA)