EU-Spitzen beraten über Zukunft Europas

Unter anderem will er einen eigenen Finanzminister und einen Haushalt für die Eurozone. Schon Mitte September hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine Vision für Europa vorgestellt. Dazu zählt die Einführung des Euro in allen EU-Ländern und Reisefreiheit ohne Kontrollen in der gesamten EU. Beide Reformkonzepte dürften zur Sprache kommen. Entscheidungen werden nicht erwartet.

Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), die deutsche Kanzlerin Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dann am Freitag die weitere Digitalisierung Europas beraten, also unter anderem den Ausbau des schnellen Internets, Datenaustausch und Cybersicherheit. Am Rande des informellen Gipfeltreffens könnten auch andere Themen besprochen werden, etwa der EU-Austritt Großbritanniens oder die Spannungen mit der Türkei.

(APA/dpa)