EU-Schulden sollen auf lange Sicht vergemeinschaftet werden

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat sich langfristig für eine Vergemeinschaftung von Schulden in der EU ausgesprochen. “Die EU-Kommission schlägt keine Euro-Bonds vor”, sagte er den Zeitungen der deutschen Funke Mediengruppe am Mittwoch laut Vorausbericht. Auf lange Sicht, in einer vollständig integrierten Eurozone, könne man aber auch “über eine Vergemeinschaftung neuer Schulden sprechen”.