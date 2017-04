EU plant schärfere Abgaswerte ab 2021

"Wir wollen emissionsfreie Autos voranbringen" - © APA (dpa)

Die von der EU ab 2021 geplanten neuen Abgas-Grenzwerte für Autos sollen “ehrgeizig” werden. Das kündigte EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic zum Start der Hannover Messe an. Die EU will zudem Geld für Ladestationen für Elektro- und Brennstoffautos locker machen. Beides soll sauberer Technik zum Durchbruch verhelfen, um die EU-Klimaziele zu erreichen und dicke Luft in Städten zu verbessen.