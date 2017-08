EU plant Botschafter-Sondertreffen zu Nordkorea-Konflikt

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini - © APA (AFP)

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat wegen der Nordkorea-Krise ein Sondertreffen der für Sicherheitsfragen zuständigen EU-Botschafter einberufen. Bei den Gesprächen am kommenden Montag solle über “mögliche weitere Schritte” der Europäischen Union diskutiert werden, teilte eine Sprecherin am Freitagabend in Brüssel mit.