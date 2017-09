EU-Parlamentspräsident will Hilfe für Grenzschutz in Ungarn

Antonio Tajani will den Grenzschutz verstärken - © dpa

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani setzt sich für mehr Hilfe der Europäischen Union beim Grenzschutz in Ungarn ein. Nur so sei es möglich, die Flüchtlingsströme nach Europa einzudämmen. Der “Neuen Osnabrücker Zeitung” sagte Tajani: “Ich bin dafür, in die Grenzen Ungarns zu investieren und diese Grenzen zu stärken, weil es hier um eine Außengrenze der Europäischen Union geht.”