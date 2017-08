EU-Parlamentspräsident urgiert EU zu Afrika-Strategie

Antonio Tajani fordert "Marshall-Plan" - © APA (Archiv/AFP)

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani drängt die EU zu einer umfangreichen Strategie unter UNO-Aufsicht für Afrika. “Wenn Millionen Flüchtlinge nach Europa kommen, werden nicht alle in Italien bleiben. Zwei Panzer an der österreichischen Grenze werden nicht genügen, um Millionen Menschen aufzuhalten”, so Tajani im Interview mit dem Staatssender RAI am Dienstag.