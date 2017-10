EU-Parlamentspräsident: Britisches Finanzangebot “Peanuts”

Die EU verlangt von Großbritannien, nach dem EU-Austritt im März 2019 noch Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Sie werden von EU-Seite auf 60 bis 100 Milliarden geschätzt.

Der britische Finanzbeitrag zum EU-Haushalt nach dem Brexit ist ein zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen zwischen Brüssel und London über den EU-Austritt der Briten. “Die britische Regierung ist nicht realistisch. Wir müssen das Geld auf den Tisch legen, wir wollen unser Geld zurück, wie Frau Thatcher vor 30 oder 40 Jahren sagte”, hob Tajani mit Blick auf einen berühmten Ausspruch der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher hervor. Dann könnten Verhandlungen über einen “neuen Deal” mit London gestartet werden.

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfel zusammen, bei dem sie über den bisherigen Verlauf der Brexit-Gespräche mit London beraten wollen. Eine fünfte Gesprächsrunde zwischen London und Brüssel zum Brexit war vergangene Woche enttäuschend verlaufen.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte danach, weil es keine “großen Fortschritte” gegeben habe, könne er dem EU-Gipfel nicht empfehlen, die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzuleiten.

Irlands Regierungschef Leo Varadkar sagte der BBC, die EU wisse immer noch nicht, was London wolle. Die britischen Befürworter des EU-Austritts seien sich augenscheinlich selbst nicht einig: “Es ist immer noch nicht klar, was Großbritannien wirklich will bezüglich einer neuen Beziehung.”

Einerseits scheine London die engen Handelsbeziehungen beibehalten zu wollen, andererseits scheine etwas anderes gewollt zu sein. Auch Tajani sagte: “Die EU ist sich einig. Ich weiß nicht, wo die Einigkeit in Großbritannien ist, denn es gibt viele unterschiedliche Positionen.”

(APA/ag.)