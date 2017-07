EU-Parlament will Aussetzung der Türkei-Beitrittsgespräche

Massive Kritik an Demokratieabbau unter Erdogan - © APA (AFP)

Das Europaparlament hat eine offizielle Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei für den Fall gefordert, dass die heftig umstrittene Verfassungsreform in dem Land umgesetzt wird. Die EU-Kommission und der Rat der Mitgliedsstaaten müssten dann “unverzüglich” handeln, verlangte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung.