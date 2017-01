EU-Parlament wählte zehn von 14 Vizepräsidenten

Lunacek muss noch um ihren Platz als Vizepräsidentin zittern - © APA

Das EU-Parlament hat Mittwoch in Straßburg zehn von 14 Vizepräsidenten im ersten Wahlgang gewählt. Die grüne Delegationschefin Ulrike Lunacek kam dabei nicht auf die erforderliche Stimmenanzahl und muss in die zweite Runde, die am Nachmittag beginnt. Insgesamt standen 15 Kandidaten zur Wahl. Fünf von ihnen – darunter Lunacek – kamen nicht auf die absolute Mehrheit der gültigen abgegeben Stimmen.