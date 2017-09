EU-Parlament schrumpft nach Brexit auf 700 Abgeordnete

Damit könnte Österreich mit einem Abgeordneten mehr rechnen und würde demnach von heute 18 auf dann 19 Mandatare steigen, berichtete die “Presse”. Der Delegationsleiter der ÖVP-Delegation im EU-Parlament, Othmar Karas, erklärte auf Anfrage der APA, die 51 freien Sitze “heben wir uns für künftige Erweiterungen wie am Westbalkan auf. Ich setze mich auch dafür ein, dass sie auch mit Vertretern von länderübergreifenden, europäischen Listen besetzt werden können”. Wenn Österreich durch die 22 aufzuteilenden Mandatare einen dazu bekomme, “werden Ungerechtigkeiten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung beseitigt”.

Der Bericht wird kommenden Montagabend in Straßburg in einer Sondersitzung des Verfassungsausschusses offiziell vorgestellt. Die Abstimmung im Plenum ist in einer der nächsten Sitzungen vorgesehen.

(APA)