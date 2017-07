EU-Parlament für Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen

Die polnischen Gesetze seien “nicht kompatibel mit EU-Verträgen und einer Mitgliedschaft”, heißt es in dem Brief. Sie appellierten an den polnischen Präsidenten Andrzej Duda, das jüngste Gesetz nicht zu unterzeichnen. Duda kommt freilich aus den Reihen der alleinregierenden, nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die im Europaparlament u.a. mit den britischen Tories zur konservativ-europaskeptischen Fraktion Europäische Konservative und Reformisten (EKR) gehört.

Die PiS-Regierung hatte vergangene Woche mit der Mehrheit der PiS-Partei ein Gesetz durch das Parlament gebracht, mit dem alle Richter des Obersten Gerichts entlassen werden sollen. Der Justizminister soll die Posten neu besetzen. Außerdem soll der Landesrichterrat, der über die Vergabe der regulären Richterposten im Land entscheidet, künftig neu besetzt werden – auch dieses Gremium dürfte damit unter die Kontrolle der mit absoluter Mehrheit regierenden PiS kommen. Die nationalkonservative Regierung hatte bereits mit einer umstrittenen Reform des Verfassungsgerichts Kritik in der EU ausgelöst. Deswege hat die EU-Kommission schon vor eineinhalb Jahren ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet, das aber bisher ohne Konsequenzen blieb. Am Sonntagabend hatten Tausende in Polen gegen die Regierung demonstriert, der sie die Gleichschaltung des Justizapparates vorwerfen.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel sicherte der EU-Kommission unterdessen im Konflikt mit Polen deutsche Unterstützung zu. “Wir können in der Welt nicht Rechtsstaatlichkeit und Demokratie predigen und unsere eigenen Standards nicht beachten”, sagte Gabriel dem Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”. “Wir alle müssen darauf achten, dass unser eigenes Fundament nicht bröckelt. Dabei hat die EU-Kommission unseren Rückhalt”, fügte Gabriel hinzu.

(APA/dpa/ag.)