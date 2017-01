EU nimmt an Syrien-Gesprächen in Astana teil

Die Europäische Union wird an der Syrien-Konferenz im kasachischen Astana teilnehmen. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sagte am Freitag in Brüssel, die EU werde dort durch eine eigene Delegation vertreten sein.

Mogherini sei sehr aktiv bei den Bemühungen der EU gewesen um Gespräche mit den regionalen Akteuren, sagte die Sprecherin. Die EU-Beauftragte habe in Davos den neuen jordanischen Außenminister, den iranischen Vize-Außenminister sowie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und den UNO-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, getroffen. Die EU will selbst in Brüssel im Frühjahr eine Syrien-Konferenz abhalten, bekräftigte die Sprecherin. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Wer die EU-Delegation in Astana anführt, ist noch unklar. Die für Montag anberaumten Gespräche in Astana wurden unter der Federführung Russlands, der Türkei und des Iran vorbereitet. Die meisten Rebellengruppen wollen daran teilnehmen. Die Gespräche sind nach russischen Angaben auf mehrere Tage angelegt. (APA)