Importe und Exporten von Lebensmitteln stiegen - © APA (dpa)

Die Lebensmittelimporte in die EU haben sich im Vorjahr auf 93 Millionen Tonnen erhöht. Das ist im Vergleich zu 2012 eine Steigerung um sechs Prozent. Gleichzeitig nahmen die Exporte von Lebensmitteln aus der EU in Drittstaaten in diesem Zeitraum um 42 Prozent auf 91 Millionen Tonnen zu, geht aus jüngsten Zahlen von Eurostat vom Montag hervor.