EU-Kommission will Mehrwertsteuer-Ausfälle stark reduzieren

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein Paket für eine umfassende Mehrwertsteuerreform in der EU vorgelegt. Insgesamt gehen nach Schätzungen der Behörde jedes Jahr in der EU 150 Mrd. Euro an MwSt-Einnahmen verloren, davon ein Drittel durch grenzüberschreitenden Betrug. Durch die Reform könnten die Ausfälle um 80 Prozent verringert werden, erklärte die EU-Kommission in Brüssel.