EU-Kommission will das Mehrwertsteuersystem modernisieren

Die EU-Kommission legt am Mittwoch ein Paket für die Mehrwertsteuerreform in der EU vor. Damit will die EU-Behörde erreichen, dass grenzüberschreitende Überweisungen in der EU stärker so behandelt werden wie inländische Transaktionen. Außerdem will die EU-Kommission den Mehrwertsteuerbetrug weiter bekämpfen und die durch Ausfälle entstehende Mehrwertsteuerlücke reduzieren.