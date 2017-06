EU-Kommission verhängt offenbar Rekordstrafe gegen Google

Google muss eventuell tief in die Tasche greifen - © APA (dpa)

Die EU-Kommission will US-Internetriesen Google nach übereinstimmenden Quellen mit einer Rekordstrafe wegen Wettbewerbsverzerrung belegen und ihn zur Änderung seiner Geschäftspraktiken zwingen. Google soll eigene Shopping-Angebote bei Suchergebnissen priorisiert haben. Die Strafe werde laut mit dem Fall vertrauten Leuten zwischen 1,1 Milliarden und 2 Mrd. Euro liegen, hieß es am Montag in Brüssel.