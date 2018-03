EU-Kommission plant eine Art militärischen Schengen-Raum

Ähnlich wie beim Waren- und Personenverkehr sollen künftig Panzer, Truppen und Munition einfacher und schneller innerhalb Europas zirkulieren. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch in Brüssel einen entsprechenden Aktionsplan vor. Bürokratische Hindernisse für den grenzübergreifenden Transport sollen abgebaut und die Infrastruktur verbessert werden, um schneller militärisch reagieren zu können.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Polen und die USA einen Vertrag über den Kauf von US-Flugabwehrraketen im Wert von 3,8 Milliarden Euro geschlossen haben. Polen und die Baltenstaaten sorgen sich wegen der russischen Militärpräsenz an ihren Grenzen. Im vergangenen Jahr hatte die NATO im ehemaligen Einflussgebiet der Sowjetunion zusätzliche Truppen stationiert, was in Moskau für Irritationen sorgt.