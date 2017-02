EU-Kommission nimmt Abstand von Gratis-Interrail-Vorschlag

Kostenlose Interrail-Pässe müssen einer anderen Idee weichen - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Die EU-Kommission nimmt nach Medienberichten Abstand von der Idee, allen 18-Jährigen in der EU ein Gratis-Interrail-Ticket bereitzustellen. Stattdessen sollen Jugendliche ab 16 Jahren, die an bestimmten Schul-Partnerschaftsprojekten (eTwinning) teilnehmen einen Reisegutschein erhalten, aber keinen Interrail-Pass, hieß es am Mittwoch in der EU-Kommission.