EU-Kommission fordert 161 Mrd. Euro für Budget 2018

EU-Budgetkommissar Günther Oettinger, der am Dienstag seinen ersten Entwurf für das EU-Budget vorstellte, sieht die Schwerpunkte in der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen vor allem für Junge sowie in eine Stärkung von Wachstum und Investitionen. Auch Migration und Sicherheit sollten gestärkt werden.

Für 2017 hatte die EU – Kommission, EU-Parlament und Rat – einen Haushalt mit 157,88 Mrd. Euro an Verpflichtungen und 134,49 Mrd. Euro an Zahlungsermächtigungen beschlossen. Die Forderungen des EU-Parlaments sind jährlich am höchsten angesetzt, der Rat – also die Staaten – wollen am wenigsten ausgeben. Der Kommissionsvorschlag bewegt sich etwa im Mittel.

(APA)